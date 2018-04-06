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День единения России и Белоруссии отпраздновали в Приморье
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День единения России и Белоруссии отпраздновали в Приморье 

АиФ-Владивосток 46 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню единения Беларуси и России, состоялось в Уссурийске в четверг, 5 апреля. Участие в мероприятии приняли десятки приморцев, в том числе представители национальных объединений.
По словам специалиста департамента внутренней политики Татьяны Табунщиковой, в многонациональном Приморье чтят и поддерживают традиции и особенности культуры всех проживающих в нем народов.
«Исторически наши два народа являются братскими. Очень важно сохранить и приумножить это единство», — отметила она.
Поздравления с праздничной датой прозвучали также от члена Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси, лидера Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяны Заболотной и помощника священника Храма Покрова Пресвятой Богородицы Кирилла Елфимова.
Перед гостями выступили лучшие народные коллективы Приморья с яркими танцевальными и вокальными номерами.
В этот же день в администрации округа состоялось заседание круглого стола на тему: «Народы России и Беларуси: единая история и общее будущее». В заседании приняли участие более двадцати активистов белорусской диаспоры Приморского края. Участники круглого стола обсудили перспективы развития межнационального взаимодействия и поделились опытом работы.
Отметим, по словам врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, многонациональность Приморья, а также многообразие культур и традиций народов, проживающих в регионе, — наша уникальность, которую необходимо использовать и развивать.
«Наш край исторически многонационален, и мы этим очень гордимся. Мы стремимся выполнять задачу, поставленную Президентом, — по обеспечению мирного сосуществования и процветания всех народов», — заявил глава региона.
Напомним, День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля.
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