День единения России и Белоруссии отпраздновали в Приморье

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню единения Беларуси России , состоялось в Уссурийске в четверг, 5 апреля. Участие в мероприятии приняли десятки приморцев, в том числе представители национальных объединений.

По словам специалиста департамента внутренней политики Татьяны Табунщиковой, в многонациональном Приморье чтят и поддерживают традиции и особенности культуры всех проживающих в нем народов.

«Исторически наши два народа являются братскими. Очень важно сохранить и приумножить это единство», — отметила она.

Поздравления с праздничной датой прозвучали также от члена Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси, лидера Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяны Заболотной и помощника священника Храма Покрова Пресвятой Богородицы Кирилла Елфимова.

Перед гостями выступили лучшие народные коллективы Приморья с яркими танцевальными и вокальными номерами.

В этот же день в администрации округа состоялось заседание круглого стола на тему: «Народы России и Беларуси: единая история и общее будущее». В заседании приняли участие более двадцати активистов белорусской диаспоры Приморского края . Участники круглого стола обсудили перспективы развития межнационального взаимодействия и поделились опытом работы.

Отметим, по словам врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко , многонациональность Приморья, а также многообразие культур и традиций народов, проживающих в регионе, — наша уникальность, которую необходимо использовать и развивать.

«Наш край исторически многонационален, и мы этим очень гордимся. Мы стремимся выполнять задачу, поставленную Президентом, — по обеспечению мирного сосуществования и процветания всех народов», — заявил глава региона.

Напомним, День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля.