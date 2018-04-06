Нижегородский врач, обвиняемый в смерти роженицы, предстанет перед судом

По данным пресс-службы СУ СКР региона, 32-летняя роженица поступила в акушерское отделение ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» в январе 2016 года. Являясь дежурным врачом, обвиняемый принял на себя функции лечащего врача. Спустя 2 часа с момента поступления женщины, медик диагностировал начавшуюся асфиксию плода, после чего перевел ее в операционную для завершения родов оперативным путем.

«В ходе операции обвиняемому спасти новорожденного не удалось. Плод мужского пола был извлечен мертвым. После выявления у роженицы обширного кровотечения производились дальнейшие хирургические манипуляции. Затем женщина переведена в реанимационное отделение, где спустя несколько часов скончалась», — говорится в сообщении.

По предположению следователей, медик не обеспечил контроль за внутриутробным состоянием плода, не своевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели ребенка.

«В дальнейшем из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемым при проведении операции у роженицы не было остановлено кровотечение: операция закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить и после окончания операции, вследствие чего наступила смерть роженицы», — уточняют в ведомстве.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.