«Классные пары» готовятся к финалу

Итоги третьего сезона проекта «Классный друг» готовятся подвести организаторы. «Классный финал» намечен на 17 апреля.

В течение всего года старшеклассники из разных школ были шефами для учеников 1-5 классов. Старшие товарищи проводили для малышей мастер-классы, игры, викторины, а также вместе школьники участвовали в городских мероприятиях, прошедших в рамках проекта «Классный друг». В этом году за победу борются 46 классных пар.

«Мы планировали провести финал раньше, но его пришлось перенести из-за карантина. В итоге имена победителей назовем 17 апреля в кинотеатре «Ленком». Конкурсанты и их группы поддержки в лице родителей и педагогов вспомнят лучшие моменты проекта и вновь проведут время вместе. В конце мероприятия состоится церемония награждения», — пояснил менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Илья Крепов.

Напомним, что в этом году впервые в рамках проекта прошел конкурс «Классная сцена». Старшеклассники и ученики начальных классов подготовили творческие номера и презентовали их на суд жюри. Всего за три года участниками проекта, возрождающего традиции наставничества между старшими и младшими школьниками, стали более 2,5 тысячи человек.