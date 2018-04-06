Ещё
«Классные пары» готовятся к финалу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Классные пары» готовятся к финалу 

Вологда.рф 45 минут назад
Фото: Вологда.рф
Итоги третьего сезона проекта «Классный друг» готовятся подвести организаторы. «Классный финал» намечен на 17 апреля.
В течение всего года старшеклассники из разных школ были шефами для учеников 1-5 классов. Старшие товарищи проводили для малышей мастер-классы, игры, викторины, а также вместе школьники участвовали в городских мероприятиях, прошедших в рамках проекта «Классный друг». В этом году за победу борются 46 классных пар.
«Мы планировали провести финал раньше, но его пришлось перенести из-за карантина. В итоге имена победителей назовем 17 апреля в кинотеатре «Ленком». Конкурсанты и их группы поддержки в лице родителей и педагогов вспомнят лучшие моменты проекта и вновь проведут время вместе. В конце мероприятия состоится церемония награждения», — пояснил менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Илья Крепов.
Напомним, что в этом году впервые в рамках проекта прошел конкурс «Классная сцена». Старшеклассники и ученики начальных классов подготовили творческие номера и презентовали их на суд жюри. Всего за три года участниками проекта, возрождающего традиции наставничества между старшими и младшими школьниками, стали более 2,5 тысячи человек.
Вологда.рф: последние новости
В Вологде появится новый православный храм Волшебный подарок вручил Российский Дед Мороз Костромской Снегурочке Последствия обильного таяния снега устраняют коммунальщики в Вологде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара84
Генерал назвал итог возможной войны России и США504
США отказались дружить с РФ139
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова31
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма175
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение