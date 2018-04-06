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Скончался токарь производства в Дзержинске, которого затянуло в станок
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Скончался токарь производства в Дзержинске, которого затянуло в станок 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подробности ЧП рассказали в осударственной инспекции труда в Нижегородской области. Инцидент произошел 4 апреля, когда 62-летний мастер участка во время шлифовки прижал наждачную бумагу к валу. Его перчатки намотало на вал и вместе с руками затянуло в станок. Пострадавшего тут же доставили в травматологическое отделение БСМП г. Дзержинска. Врачи сделали операцию, но на следующий день мужчина скончался. «Проводится расследование. Проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе в части эксплуатации исправного оборудования и обучения работника безопасным методам работы», — рассказали в инспекции.
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