Скончался токарь производства в Дзержинске, которого затянуло в станок 

Подробности ЧП рассказали в осударственной инспекции труда в Нижегородской области. Инцидент произошел 4 апреля, когда 62-летний мастер участка во время шлифовки прижал наждачную бумагу к валу. Его перчатки намотало на вал и вместе с руками затянуло в станок. Пострадавшего тут же доставили в травматологическое отделение БСМП г. Дзержинска. Врачи сделали операцию, но на следующий день мужчина скончался. «Проводится расследование. Проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе в части эксплуатации исправного оборудования и обучения работника безопасным методам работы», — рассказали в инспекции.