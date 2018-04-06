Руки токаря затянуло в станок на заводе в Дзержинске

Руки 62-летнего токаря затянуло в станок 4 апреля, в среду, на заводе в ООО «Опытный завод оборудования защитных сооружений» в Дзержинске. После проведенной на следующий день операции мужчина скончался.

Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области где начато расследование несчастного случая на производстве.

На данный момент установлено, что мастер участка обрабатывал вал на токарном станке. Во время шлифовки он прижал наждачную бумагу к валу. В этот момент его перчатки намотало на вал и вместе с руками затянуло в станок. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение БСМП. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь ему не удалось.

В рамках расследования проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе в части эксплуатации исправного оборудования и обучения работника безопасным методам работы.