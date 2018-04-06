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Вой сирены разбудил жителей Купчино в 5 часов утра
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Вой сирены разбудил жителей Купчино в 5 часов утра 

АиФ Санкт-Петербург 32 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге жители Фрунзенского района проснулись ранним утром от воя сирены, пишут очевидцы в соцсетях. Громкий сигнал тревоги начал раздаваться в Купчино с 05.00 6 апреля.
Спустя некоторое время звук прекратился, но вскоре раздался вновь.
Люди тщетно пытались не замечать раздражающего звука и уснуть: сигнал не прекращался до 8 часов утра.
Некоторые решили, что источник звука — Южная ТЭЦ, однако позже стало известно, что жителям Купчино помешала спать вышедшая из строя система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в доме №103 по Малой Балканской улице. Пожарная тревога сработала самопроизвольно, и заставить ее замолчать удалось лишь через три часа.
Никаких чрезвычайных ситуаций в Петербурге не зафиксировано.
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