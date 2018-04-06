Вой сирены разбудил жителей Купчино в 5 часов утра

Петербурге жители Фрунзенского района проснулись ранним утром от воя сирены, пишут очевидцы в соцсетях. Громкий сигнал тревоги начал раздаваться в Купчино с 05.00 6 апреля.

Спустя некоторое время звук прекратился, но вскоре раздался вновь.

Люди тщетно пытались не замечать раздражающего звука и уснуть: сигнал не прекращался до 8 часов утра.

Некоторые решили, что источник звука — Южная ТЭЦ, однако позже стало известно, что жителям Купчино помешала спать вышедшая из строя система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в доме №103 по Малой Балканской улице. Пожарная тревога сработала самопроизвольно, и заставить ее замолчать удалось лишь через три часа.

Никаких чрезвычайных ситуаций в Петербурге не зафиксировано.