Ещё
«Случайно похудела на 2 кг»: Оксана Самойлова пытается набрать вес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Случайно похудела на 2 кг»: Оксана Самойлова пытается набрать вес 

Eva.ru 47 минут назад
Фото: Eva.ru
Оксана Самойлова в очередной раз продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Показав себя после утренней тренировки, мама троих детей рассказала, сколько она весит и к каким цифрам на весах стремится.
Оксана Самойлова заявила, что собирается набрать вес, и объяснила это желание тем, что незапланированно потеряла пару килограммов, которые не считает лишними. Поэтому теперь, по всей видимости, бизнесвумен отодвинула в сторону тарелку с низкоуглеводной пищей, стараясь вернуть утраченное. Звучит странно, ведь большинство женщин, напротив, изо всех сил пытается ограничить себя в еде, чтобы избавиться от ненавистных кило, и тут Оксане можно только позавидовать. «Вешу сейчас 56 кг, случайно похудела за последние пару недель на 2 кг, сейчас опять их срочно набираю, хочу 58 весить!»
Однако фолловеры поддержали стремление Оксаны, так как, по их мнению, она очень худа для своего роста. По словам Самойловой, её рост составляет 177 сантиметров. Рассчитав индекс массы тела звезды, поклонники согласились с тем, что Оксане действительно не хватает этих килограммов, да и внешне, по их признанию, это заметно. Кроме того, показав плоский живот, Самойлова заверила, что не втягивает его, и упомянула о том, что в её жизни было три кесарева сечения, и вдобавок ко всему имеется диастаз — расхождение прямых мышц живота. Но благодаря стараниям Оксаны, никаких изъянов на её теле пользователи рунета найти не могут. «Да вам нужно поправиться!» «Для вашего роста недостаток веса» «Вам больше идет, когда вы больше весите!» «Хорошо бы вернуть былые кило»
Оксана Самойлова предпочитает проводить время в спортзале, отдавая оставшиеся после работы и детей силы упорному труду над своим телом. У женщины практически нет времени на посещение мероприятий, да и она сама не очень любит выходы в свет.
Eva.ru: последние новости
«Могла бы платье надеть»: Ольга Рапунцель выписалась из роддома 84-летняя звезда «Династии» Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике «Наконец-то правильное белье»: в Сети обсуждают платье Полины Гагариной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара84
Генерал назвал итог возможной войны России и США504
США отказались дружить с РФ139
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова31
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма175
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение