«Случайно похудела на 2 кг»: Оксана Самойлова пытается набрать вес

Оксана Самойлова в очередной раз продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Показав себя после утренней тренировки, мама троих детей рассказала, сколько она весит и к каким цифрам на весах стремится.

Оксана Самойлова заявила, что собирается набрать вес, и объяснила это желание тем, что незапланированно потеряла пару килограммов, которые не считает лишними. Поэтому теперь, по всей видимости, бизнесвумен отодвинула в сторону тарелку с низкоуглеводной пищей, стараясь вернуть утраченное. Звучит странно, ведь большинство женщин, напротив, изо всех сил пытается ограничить себя в еде, чтобы избавиться от ненавистных кило, и тут Оксане можно только позавидовать. «Вешу сейчас 56 кг, случайно похудела за последние пару недель на 2 кг, сейчас опять их срочно набираю, хочу 58 весить!»

Однако фолловеры поддержали стремление Оксаны, так как, по их мнению, она очень худа для своего роста. По словам Самойловой, её рост составляет 177 сантиметров. Рассчитав индекс массы тела звезды, поклонники согласились с тем, что Оксане действительно не хватает этих килограммов, да и внешне, по их признанию, это заметно. Кроме того, показав плоский живот, Самойлова заверила, что не втягивает его, и упомянула о том, что в её жизни было три кесарева сечения, и вдобавок ко всему имеется диастаз — расхождение прямых мышц живота. Но благодаря стараниям Оксаны, никаких изъянов на её теле пользователи рунета найти не могут. «Да вам нужно поправиться!» «Для вашего роста недостаток веса» «Вам больше идет, когда вы больше весите!» «Хорошо бы вернуть былые кило»

Оксана Самойлова предпочитает проводить время в спортзале, отдавая оставшиеся после работы и детей силы упорному труду над своим телом. У женщины практически нет времени на посещение мероприятий, да и она сама не очень любит выходы в свет.