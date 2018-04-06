Финляндия разрешила строить газопровод «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне 

Как сообщили в кабинете министров страны, разрешение будет действовать в течение 50 лет, после чего потребуется его обновить, отмечает Первый канал. Пока же для начала строительства дублирующей газовой магистрали от финских властей предстоит получить еще одно разрешение — на проведение работ в территориальных водах страны. Его выдача ожидается в ближайшие недели, заявили в компании, которая и будет прокладывать «Северный поток-2». Он, согласно проекту, пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря вдоль уже существующего газопровода и начнет функционировать в конце 2019 года.