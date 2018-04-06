УФАС накажет Всеволожские электросети за неактивное общение с потребителями

Всеволожские электросети свели до минимума общение с потребителями, за что ответили перед УФАС

10,5 часов в неделю вместо минимальных 45 часов, — такой режим работы с заявителями установило для себя МП «Всеволожское предприятие электрических сетей». Расписание возмутило инициативного гражданина, обратившегося в Ленинградское УФАС России с жалобой на действия сетевой организации. По мнению заявителя, такой график приема потребителей является нарушением пункта 3 Правил технологического присоединения.

Позиция ответчика сводилась к тому, что заявитель не обращался в сетевую организацию, и не является ее клиентом, а потому его заявление является необоснованным и несостоятельным. Представитель МП «ВПЭС» также сообщил, что со стороны потребителей в адрес МП «ВПЭС» никаких жалоб по времени обслуживания не поступало, добавив, что, несмотря на такой график работы центра, заявители могут подать заявку на тех.присоединение через секретаря, приемную директора, или почтовый ящик, и что такой способ обслуживания никак не влияет на качество.

Тем не менее, комиссия УФАС посчитала, что сокращение очного приема в центре обслуживания потребителей более чем в 4 раза является ущемлением интересов неопределенного круга лиц, признав в действиях МП «ВПЭС» нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции».