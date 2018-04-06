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«Добавим кассиров»: перед Пасхой челябинцы лишились возможности купить билет на автобус онлайн
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«Добавим кассиров»: перед Пасхой челябинцы лишились возможности купить билет на автобус онлайн 

74.ru 55 минут назад
Фото: 74.ru
Челябинцам, желающим отправиться в эти выходные на Пасху к родственникам в города области и соседние регионы, следует заранее озаботиться покупкой билетов на автобусы и, возможно, какое-то время постоять в очередях. Из-за технических работ на сайте автовокзалов, приобрести билет в режиме онлайн нельзя.
— Проводятся технические работы. До вторника-среды сайт будет недоступен, — сообщил директор автовокзала «Центральный» Виталий Макайкин.
Чтобы пассажиры долго не стояли в очередях, на автовокзалах обещают открыть больше касс. Также челябинцы и гости города могут воспользоваться терминалами самообслуживания.
— У нас работает по два терминала на автовокзалах в «Синегорье» и в «Юности» и по одному на «Областной больнице» и «Орбите». Купить билеты можно только по безналу. В пятницу и субботу возле терминалов будут стоять консультанты, — добавил Виталий Макайкин.
Ранее в Миндортрансе заявляли, что хотят наладить сотрудничество с «Яндексом» по сервису «Яндекс. Автобусы». Планируется, что к нему подключат автовокзалы и только тех перевозчиков, у которых есть разрешение от министерства. Таким образом, у пассажиров появится ещё больше возможности купить билет онлайн.
В прошлом году вступили в силу новые правила для автовокзалов. Корреспонденты 74.ru проверили, какие услуги может получить пассажир. Спустя некоторое время руководство автовокзалов отчиталось о том, что исправило все недочёты.
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