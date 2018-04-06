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В национальной премии «Хрустальный компас» участвуют два проекта из Башкирии
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В национальной премии «Хрустальный компас» участвуют два проекта из Башкирии 

ufa1.ru 58 минут назад
Фото: ufa1.ru
На сайте премии Русского географического общества — «Хрустальный компас» началось голосование. Среди 327 проектов — два из Башкирии. Оба нацелены на освещение деятельности отделения общества.
Первый проект — телеальманах «Моя планета — Башкортостан». В телепрограмме будут освещаться все крупные проекты и мероприятия — акции, экспедиции, экскурсии. У альманаха уже есть 41 выпуск.
— Программа в течение получаса каждую неделю рассказывает о природе Южного Урала, лучших турмаршрутах, истории, этнографии, культуре этого живописного края. Все сюжеты готовят профессионалы, но не получают за работу денег, — пояснил председатель регионального отделения общества Камиль Загиншин.
Второй проект — журнал «Панорама Башкортостана», который объединяет подписчиков для решения различных экологических проблем и охраны природы. Например, участники местных отделений Русского географического общества создали нацпарк «Зилим», медовую деревню в Уфе, начали исследование пещеры Шульган-Таш и Сакаски.
Национальная премия вручается с 2012 года лучшим проектам, направленным на сохранение природного и историко-культурного наследия страны. Авторы проектов-победителей получат статуэтки из хрусталя и серебра и денежную премию.
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