На Ямале пьют легально. Регион стал лидером в рейтинге Росалкогольрегулирования

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка — Росалкогольрегулирование представила обзор состояния региональных рынков розничных продаж алкогольной продукции.

В этом рейтинге Ямал занял первое место среди субъектов Уральского федерального округа и шестое по стране. Об этом сообщают в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО.

Отмечается, что в прошлом году арктический регион занимал пятнадцатую позицию в общероссийском рейтинге, который составляется по ряду показателей. Это уровень легальных розничных продаж алкоголя на душу населения, эффективность работы органов исполнительной власти в сфере оборота алкогольной продукции, количество аннулированных лицензий, объем изъятой из оборота продукции и другие критерии.

Сегодня на Ямале алкогольными напитками торгуют 399 лицензиатов. Объектов розничной торговли, где реализуется алкоголь, в округе почти 800. С начала года сотрудники регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия приостановили действие двух лицензий, провели 93 проверки, возбудили более 360 административных материалов, 78 дел передано в суды для привлечения лицензиатов к административной ответственности. В бюджет региона поступило более восьми миллионов рублей в виде государственных пошлин за предоставление, переоформление и продление срока действия лицензий.