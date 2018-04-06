В Южной Корее откроют памятник Юрию Гагарину

В преддверии Дня космонавтики в Южной Корее будет открыт памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину . Бронзовый бюст установят в Государственном музее науки в городе Кванчхон, что рядом с Сеулом

Как сообщается в пресс-релизе международного Фонда «Диалог Культур — Единый Мир», бюст был передан в дар корейцам самим фондом, а инициатором акции стала директор Русского культурно-образовательного центра «Пушкинский дом» в Сеуле Ким Сон Мен. В 2017 году она посетила культурно-образовательный центр «Этномир» при фонде, где и было принято решение об этой акции.

Открытие бюста космонавта Юрия Гагарина состоится в десять часов утра десятого апреля в Квачхоне. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать посол Российской Федерации в Кореи Александр Тимонин и госпожа Ким Сон Мен. Также в рамках мероприятия открытия запланирована встреча с представителями Корейского института аэрокосмических разработок.

Отметим, что работа по установке в различных частях мира бюстов и памятников Юрию Гагарину является одним из главных проектов Фонда «Диалог Культур — Единый Мир».

С 2011 года в память о великом подвиге, совершённом советским летчиком-космонавтом, Фонд передает в дар народам мира скульптурные композиции, посвященные Ю. А. Гагарину. Памятники первому космонавту планеты установлены уже в нескольких десятках странах мира.