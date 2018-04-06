Ещё
В Южной Корее откроют памятник Юрию Гагарину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южной Корее откроют памятник Юрию Гагарину 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
В преддверии Дня космонавтики в Южной Корее будет открыт памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Бронзовый бюст установят в Государственном музее науки в городе Кванчхон, что рядом с Сеулом.
Как сообщается в пресс-релизе международного Фонда «Диалог Культур — Единый Мир», бюст был передан в дар корейцам самим фондом, а инициатором акции стала директор Русского культурно-образовательного центра «Пушкинский дом» в Сеуле Ким Сон Мен. В 2017 году она посетила культурно-образовательный центр «Этномир» при фонде, где и было принято решение об этой акции.
Открытие бюста космонавта Юрия Гагарина состоится в десять часов утра десятого апреля в Квачхоне. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать посол Российской Федерации в Кореи Александр Тимонин и госпожа Ким Сон Мен. Также в рамках мероприятия открытия запланирована встреча с представителями Корейского института аэрокосмических разработок.
Отметим, что работа по установке в различных частях мира бюстов и памятников Юрию Гагарину является одним из главных проектов Фонда «Диалог Культур — Единый Мир».
С 2011 года в память о великом подвиге, совершённом советским летчиком-космонавтом, Фонд передает в дар народам мира скульптурные композиции, посвященные Ю. А. Гагарину. Памятники первому космонавту планеты установлены уже в нескольких десятках странах мира.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Экс-президент Кореи получит более 20 лет тюрьмы Постпред РФ при ОЗХО: Лондон боится истины по делу Скрипаля Россия подготовила "лакмусовую бумажку" для Британии и ее союзников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара85
Генерал назвал итог возможной войны России и США505
США отказались дружить с РФ144
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова31
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма175
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение