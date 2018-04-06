Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Татарстан. Март-2018

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Республики Татарстан , формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Татарстана относительно федерального центра.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, давно ставший политиком федерального уровня, с большим отрывом лидирует в мартовском рейтинге медиаактивности публичных персон республики. Все позитивные изменения, происходящие в регионе, местные государственные СМИ связывают с этим именем. Ни одно значимое решение в республике не принимается без одобрения или прямого указания Минниханова. В контексте прошедших выборов президента РФ журналистов очень интересовало, кому отдал свой голос глава Татарстана. Сам Минниханов 18 марта лишь прозрачно намекнул на свой выбор.

2. Алексей Песошин , глава правительства Республики Татарстан — 412 (210)

Татарстанский премьер Алексей Песошин заметно увеличивает собственный индекс цитируемости в СМИ, особо не прилагая к этому усилий. Он не был замечен в каких-либо скандалах, не причисляется анонимными телеграм-каналами к каким-либо местным властным «кланам». На выборах 18 марта Песошин не сделал никакого заявления. При этом, находясь фактически на позиции второго человека в республике, он успешно замещает президента Татарстана Рустама Минниханова на многочисленных совещаниях. Вся техническая работа правительства замыкается на его главе. Репортажи с министерских и ведомственных мероприятий также редко обходятся без упоминания Алексея Песошина.

Подготовка к чемпионату мира по футболу, подготовка к выборам президента РФ, вывоз снега, ремонт дорог — все эти темы так или иначе комментирует глава столицы Татарстана Ильсур Метшин. Метшин давно стал активной медиафигурой. Трудно обозначить тему, по которой мэр Казани не высказался. Он успел неоднократно выступить по наиболее актуальному сегодня для казанцев вопросу строительства мусоросжигательного завода. Как известно, Метшин активный сторонник реализации данного проекта. «76% в Казани за Владимира Путина , при достаточно высокой в сравнении другими городами явке — 61,5% казанцев пришли на избирательные участки, за что им спасибо», — так прокомментировал мэр результаты прошедших выборов и поздравил с ними казанцев.

4. Фарид Мухаметшин , председатель Государственного совета Республики Татарстан — 244 (286)

Спикер Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин всегда был политическим рупором региональной власти. Мухаметшин всегда умел дипломатично сглаживать острые углы, даже когда позиции республики и федерального центра разнились. Из представителей всех ветвей власти на него легла основная ответственность за агитацию перед выборами президента. Мухаметшин неоднократно публично высказывался за то, что явка в Татарстане должна быть высокой. При этом он отрицал любое административное давление на этих выборах. Главное достижение спикера — в Татарстане было сделано достаточно для того, чтобы проинформировать каждого избирателя о необходимости выполнения своего гражданского долга.

Не на много в плане медиаактивности от своего казанского коллеги отстает мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Глава города активно участвует в обсуждении каждой городской проблемы. Челнинский градоначальник так высказался о прошедших в его городе выборах: «Погода была такая, какая была: большое количество осадков выпало. Но это не помешало нашим жителям прийти на избирательные участки. Я еще раз всех благодарю за серьезный политический экзамен, который был блестяще сдан в Челнах».

Взлет главы республиканского ЦИКа до 6 места в рейтинге медиаактивности объясняется тем, что Мидхату Шагиахметову в силу должности было положено давать многочисленные комментарии по различным аспектам организации выборного процесса. Чиновник успел поработать министром экономики и главой Национального банка РТ . На этих должностях Шагиахметов научился говорить кратко и по существу. Обеспечив относительную прозрачность выборного процесса в Татарстане, он может претендовать на более заметную должность.

Старожил федеральной политики и бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев в своей нынешней ипостаси интересует СМИ, прежде всего, как хранитель политических традиций республики. Выступая за сохранение татарской культуры и межнационального согласия в регионе, Шаймиев активно поддерживает действующую власть. «Важно, чтобы мы были едины и сильны. Мы не имеем право быть слабым государством» — заявил он на избирательном участке 18 марта.

Муфтий Татарстана не сторонится политических заявлений. Камиль хазрат Самигуллин личным участием продемонстрировал важность выборов главы государства для всех мусульман. Он заявил: «Ислам предписывает нам любить и защищать свою Родину, беречь ее независимость, а также заботиться о мире и согласии в обществе. И мусульмане России , как полноправные граждане своей страны, которые активно участвуют в ее жизни и вносят свой вклад в ее процветание, имеют право и должны сегодня сделать свой выбор».

9. Марат Садыков , министр здравоохранения Республики Татарстан — 125 (163)

Бывший главврач одной из лучших клиник республики — 7-ой горбольницы и недавно назначенный на должность регионального министра здравоохранения Марат Садыков пока не делал резонансных заявлений. Но сам факт, что во главе профильного министерства оказался профессионал, изнутри знающий систему медпомощи, заставляет СМИ пристально следить за новичком в татарстанском Кабмине. Рустам Минниханов поддерживал все предложения Садыкова, когда тот был еще главврачом ГКБ №7 и когда это учреждение модернизировали перед Универсиадой. Садыков уже в качестве главы Минздрава определил среди приоритетных направлений работы совершенствование амбулаторной помощи населению, повышение доступности медицинской помощи и ликвидацию очередей.

Лишившаяся должности и находившаяся под домашним арестом замминистра республиканского Минздрава Елена Шишмарева подозревалась в мошенничестве на 5 млн рублей. До официального обвинения дело не дошло — Шишмарева умерла 7 февраля. Ее тело нашли в бане в загородном доме в поселке Столбищи. Причина смерти — 8 ножевых ранений в области шеи. Следственные органы в марте официально озвучили, что это было самоубийство. Однако общественность изначально критически отнеслась к данной версии. Угасший было интерес журналистов к этому делу был подогрет общественным мнением.

Фото: president.tatar.ru