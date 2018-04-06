Опубликованы официальные тарифы на речную навигацию

Тарифы на проезд судами ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» на пригородных и внутригородских маршрутах в навигацию 2018 года.

*Самара — Рождествено — 80 рублей Самара — Поляна им. Фрунзе -70 Самара — Подгоры — 95 Самара — Гаврилова Поляна — 95 Самара — Ширяево — 110 Самара — Богатырь — 115 Самара — Солнечная Поляна — 120 Самара — Зольное — 140 Осипенко — Зеленая Роща — 70 Осипенко — Поляна им. Фрунзе — 70 Осипенко — Пляж им. Фрунзе — 95 Осипенко — Подгоры — 95 Осипенко — Гаврилова Поляна — 95 Поляна им. Фрунзе-Пляж им. Фрунзе — 70 Поляна им. Фрунзе — Подгоры — 95 Поляна им. Фрунзе — Гаврилова Поляна — 95 Поляна им. Фрунзе — Ширяево — 105 Поляна им. Фрунзе — Богатырь — 105 Поляна им. Фрунзе — Солнечная Поляна — 105 Поляна им. Фрунзе — Зольное — 115 Пляж им. Фрунзе — Подгоры — 90 Пляж им. Фрунзе — Гаврилова Поляна — 90 Подгоры — Гаврилова Поляна — 70 Ширяево — Богатырь — 70 Ширяево — Солнечная Поляна — 70 Ширяево — Зольное — 70 Богатырь — Солнечная Поляна — 70 Богатырь — Зольное — 70 Солнечная Поляна — Зольное — 70 Самара — Средний пляж — 70 Самара — Нижний пляж — 70 Самара — Шелехметь — 100 Самара — Винновка (Монастырь) — 110 Самара — Винновка (Осиновка) -120 Средний пляж — Нижний пляж — 70 Средний пляж — Шелехметь — 90 Средний пляж — Винновка (Монастырь) — 90 Средний пляж — Винновка (Осиновка) — 90 Нижний пляж — Шелехметь — 70 Нижний пляж — Винновка (Монастырь) — 90 Нижний пляж — Винновка (Осиновка) — 90 Шелехметь — Винновка (Монастырь) — 90 Шелехметь — Винновка (Осиновка) — 90 Винновка (Монастырь) — Винновка (Осиновка) — 70 **Багаж — 60 руб.

**Велосипед — 110 руб. Домашние животные (кошки, собаки) — 60 руб.

Полный список направлений, по которым этим летом будут осуществляться речные пассажирские пригородные перевозки, а также стоимость билетов для различных групп населения опубликованы на сайте СРПП.