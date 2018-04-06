Ещё
Женщин Волгограда взволновал разгуливающий по городу свободный козел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщин Волгограда взволновал разгуливающий по городу свободный козел 

v1.ru 54 минуты назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда вчера, 5 апреля, вечером на территории жилого комплекса «Янтарный город» местная жительница встретила необычного пешехода. Посреди двора, судя по выложенному в социальной сети фото, совершенно спокойно разгуливал козел.
— Кто козла потерял? Бегает в ЖК «Янтарный город», — поинтересовалась у земляков Эльмира Мухина.
Отзывчивые горожане, большинством из которых почему-то оказались представительницы прекрасной половины, сразу кинулись изучать предоставленное фото.
— Мой дома сидит, — отчиталась одна из девушек.
— А мой как раз где-то задерживается, — обеспокоилась другая.
— Нынче козлов видимо-невидимо. Слава Богу, я своего потеряла, — облегченно вздохнула еще одна волгоградка.
— Да у нас полгорода таких потеряшек, — резюмировал в итоге один из читателей сообщества.
Рядом с указанным жилым комлексом в Советском районе расположен частный сектор. Не исключено, что козел загулял, вырвавшись именно оттуда. Где ночевал переполошивший волгоградок рогатый, до сих пор не известно.
v1.ru: последние новости
В Волгоградской области во время паводка погибла вдова ветерана войны Светодиодная «радуга» и кресла для амфитеатра: как готовят мемориальный парк Волгограда Руины мельницы на Предмостной площади Волгограда вычеркнут из «культурного наследства»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара84
Генерал назвал итог возможной войны России и США501
США отказались дружить с РФ128
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова28
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма174
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение