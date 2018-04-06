Женщин Волгограда взволновал разгуливающий по городу свободный козел

В Советском районе Волгограда вчера, 5 апреля, вечером на территории жилого комплекса «Янтарный город» местная жительница встретила необычного пешехода. Посреди двора, судя по выложенному в социальной сети фото, совершенно спокойно разгуливал козел.

— Кто козла потерял? Бегает в ЖК «Янтарный город», — поинтересовалась у земляков Эльмира Мухина.

Отзывчивые горожане, большинством из которых почему-то оказались представительницы прекрасной половины, сразу кинулись изучать предоставленное фото.

— Мой дома сидит, — отчиталась одна из девушек.

— А мой как раз где-то задерживается, — обеспокоилась другая.

— Нынче козлов видимо-невидимо. Слава Богу, я своего потеряла, — облегченно вздохнула еще одна волгоградка.

— Да у нас полгорода таких потеряшек, — резюмировал в итоге один из читателей сообщества.

Рядом с указанным жилым комлексом в Советском районе расположен частный сектор. Не исключено, что козел загулял, вырвавшись именно оттуда. Где ночевал переполошивший волгоградок рогатый, до сих пор не известно.