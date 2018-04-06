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Дачники Ломоносовского района оказались в зоне затопления
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Дачники Ломоносовского района оказались в зоне затопления
Ivyborg.ru
1 час назад
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Владельцы дачных участков в садоводческом товариществе Кировец-2 в Ломоносовском районе
Ленинградской области
пожаловались на паводок.
В зону затопления попало несколько участков с жилыми строениями. Дороги к ним также оказались залиты водой.
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