Дачники Ломоносовского района оказались в зоне затопления

Владельцы дачных участков в садоводческом товариществе Кировец-2 в Ломоносовском районе Ленинградской области пожаловались на паводок.

В зону затопления попало несколько участков с жилыми строениями. Дороги к ним также оказались залиты водой.