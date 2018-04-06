В лесах Приморья после зимы проснулась старая опасность

В пятницу, 6 апреля, заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Марина Полякова рассказала о том, что с начала недели в медучреждения края с укусами клещей обратилось 19 человек, в том числе семеро детей, сообщает PRIMPRESS.

Отметим, что в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей. В прошлом году клещи укусили почти восемь тысяч приморцев. Из них энцефалитом заразились несколько десятков человек, в том числе отмечены и летальные случаи.