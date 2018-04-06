Ещё
В лесах Приморья после зимы проснулась старая опасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В лесах Приморья после зимы проснулась старая опасность 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В пятницу, 6 апреля, заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Марина Полякова рассказала о том, что с начала недели в медучреждения края с укусами клещей обратилось 19 человек, в том числе семеро детей, сообщает PRIMPRESS.
Отметим, что в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей. В прошлом году клещи укусили почти восемь тысяч приморцев. Из них энцефалитом заразились несколько десятков человек, в том числе отмечены и летальные случаи.
Primpress: последние новости
Приморцы украли взрывчатку, съели ее под водку и отравились Жителей КНР лишили более 10 тонн меда из Приморья «Все бегут»: что стряслось в «тысячекоечной» больнице Владивостока?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара85
Генерал назвал итог возможной войны России и США505
США отказались дружить с РФ144
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова31
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма175
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение