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Дебошир и пьяница отказался быть дворником в Сузуне
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Дебошир и пьяница отказался быть дворником в Сузуне 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
39-летний сузунец, злоупотреблявший спиртным, неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, за что ему были назначены административные штрафы на 3 000 рублей. Мужчина с их оплатой не спешил, и тогда суд назначил ему 190 часов обязательных работ.
В муниципалитете должнику сразу нашли занятие — убирать мусор на территории в рабочие дни в течение четырех часов. Но отработав всего несколько дней, на работу он больше не явился.
«Судебный пристав-исполнитель составил в отношении гражданина Н. административные протоколы по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от отбывания обязательных работ), рассмотрев которые суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — рассказали VN.ru в ГУ ФСПП по Новосибирской области.
Суд нередко применяет к должникам меру наказания в виде обязательных работ. Так, за хищение джинсов 40 часов пришлось чистить снег 21-летнему парню в Ленинском районе Новосибирска. В противном случае правонарушителя бы ожидал арест на 15 суток.
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