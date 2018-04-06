Дебошир и пьяница отказался быть дворником в Сузуне

39-летний сузунец, злоупотреблявший спиртным, неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, за что ему были назначены административные штрафы на 3 000 рублей. Мужчина с их оплатой не спешил, и тогда суд назначил ему 190 часов обязательных работ.

В муниципалитете должнику сразу нашли занятие — убирать мусор на территории в рабочие дни в течение четырех часов. Но отработав всего несколько дней, на работу он больше не явился.

«Судебный пристав-исполнитель составил в отношении гражданина Н. административные протоколы по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от отбывания обязательных работ), рассмотрев которые суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — рассказали VN.ru в ГУ ФСПП по Новосибирской области