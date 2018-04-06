В Ноябрьске сотовый оператор заплатит 440 тысяч рублей за «самостоятельность»

В Ноябрьске в числе крупных энергонарушителей оказался один из операторов сотовой связи — компания самовольно заменила приборы учета электроэнергии.

Нарушение вскрыли специалисты энергоучета АО «ЕРИЦ ЯНАО» во время плановой проверки базовых подстанций оператора. Новые приборы были установлены без уведомления энергосбытовой компании и не опломбированы. В результате осотовому оператору выставили счет на 440 тысяч рублей за неучтенное потребление электроэнергии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕРИЦ ЯНАО

"Для юридических лиц закон предусматривает жесткие финансовые меры за любое самоуправство в части энергопотребления. Здесь мы видим несоблюдение правил учета ресурса (442 Постановление Правительства, п.149). Следовательно, сколько бы по факту потребитель не израсходовал электроэнергии, расчет производится исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств в круглосуточном режиме работы. Это всегда в разы превышает реальное энергопотребление", — подчеркнул начальник управления по энергоучету и балансам филиала АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Ноябрьске Вадим Карпов

К слову, в 2017 году другой сотовый оператор в Ноябрьске был уличен в занижении показаний электросчетчиков. Это нарушение обошлось компании в 3 500 000 рублей.