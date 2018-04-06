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Оренбурженка отсудила 100 тысяч рублей за промерзающее окно
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Оренбурженка отсудила 100 тысяч рублей за промерзающее окно 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбурженка получит от индивидуального предпринимателя более 100 тысяч рублей за некачественное ПВХ окно.
Истица и ответчик ранее заключили договор об изготовлении и установке окна с двухкамерными стеклопакетами определенного профиля. Сумма сделки составила более 35 тысяч рублей, которые женщина сразу оплатила.
После установки выяснилось, что окно не соответствует спецификации, прописанной в договоре, также оно промерзало, не было шумоизоляции. Акт приемки оренбурженка не подписала и потребовала устранить недостатки, ответчик в добровольном порядке не исполнил это требование. Тогда женщина обратилась в суд.
Центральный районный суд Оренбурга взыскал с ответчика оплаченные денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Договор купли-продажи расторгнут. Истица обязана вернуть 3 конструкций из ПВХ-профилей, сообщает пресс-служба суда.
Решение не вступило в законную силу.
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