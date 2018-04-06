На Ямале врач отдала три миллиона мошенникам за корректировку биополя

Очередной случай мошенничества, не поддающегося законам здравого смысла, произошел в Салехарде

Пожилая женщина перевела мошенникам около 3,5 млн рублей в ответ на обещание вернуть компенсацию за некачественно оказанные услуги по корректировке биополя и кармы. Женщине звонили с разных номеров и утверждали, что от размера её выплат будет зависеть и размер компенсации.

Примечательно, что женщина — сама врач, по неофициальной информации некоторых телеграм-каналов. Почему она поверила в эффективность корректировки кармы, объяснить не может. О подобных случаях мошенничества знала из средств массовой информации.