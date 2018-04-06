Орловского «Ковбоя» обязали отказаться от «России»

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску межрайонной инспекции ФНС к крестьянскому хозяйству. Фермера обязали сменить название.

Крестьянское хозяйство «Российский Ковбой» было образовано в 1991 году в деревне Алешня Мценского района. Однако с 1 января 2008 года включение в фирменное наименование юридического лица слов «Российская Федерация» или «Россия», а также производных, допускается только по спецразрешению. Указанные требования введены федеральным законом. Фермер названия своего хозяйства не сменил до сих пор.

Налоговая в иске указала, что это наименование вызывает стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах. Суд обязал крестьянское хозяйство в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу изменить фирменное наименование.