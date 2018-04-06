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Орловского «Ковбоя» обязали отказаться от «России»
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Орловского «Ковбоя» обязали отказаться от «России» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску межрайонной инспекции ФНС к крестьянскому хозяйству. Фермера обязали сменить название.
Крестьянское хозяйство «Российский Ковбой» было образовано в 1991 году в деревне Алешня Мценского района. Однако с 1 января 2008 года включение в фирменное наименование юридического лица слов «Российская Федерация» или «Россия», а также производных, допускается только по спецразрешению. Указанные требования введены федеральным законом. Фермер названия своего хозяйства не сменил до сих пор.
Налоговая в иске указала, что это наименование вызывает стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах. Суд обязал крестьянское хозяйство в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу изменить фирменное наименование.
Сообщение Орловского «Ковбоя» обязали отказаться от «России» появились сначала на РИА 57.
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