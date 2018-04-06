Бойфренд посоветовал подруге избавиться от «пивного пуза» и пожалел

Пользователи сети затравили молодого человека, который рассказал возлюбленной о ее «проблемах» с лишним весом. Об этом она написала в Twitter.

Девушка по имени Шелби Джонсон (Shelby Johnson) страдала от недостатка массы тела. За несколько месяцев ей с трудом удалось поправиться до 55 килограммов, однако бойфренду не понравились изменения в теле подруги: он раскритиковал ее «пивное пузо».

Расстроенная словами своего молодого человека девушка опубликовала скриншот переписки в Twitter. Она рассказала о полной растерянности, потому что не ожидала услышать такие слова от любимого человека. Джонсон добавила, что весила столько же, когда начала встречаться с тем же парнем пять месяцев назад.

Твит быстро набрал популярность в социальной сети. Сотни пользователей Twitter поддержали Джонсон добрыми словами и советами: в частности, люди предложили ей расстаться с грубияном. «Он не заслуживает тебя, дорогая. Не нужно такого негатива вокруг. Ты выглядишь великолепно!» — заявили посетители соцсети. Другие назвали парня «гребаным идиотом» и «токсичной личностью».

Джонсон поблагодарила пользователей за «потрясающую» поддержку. Она пообещала расстаться с молодым человеком в ближайшее время.