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Бойфренд посоветовал подруге избавиться от «пивного пуза» и пожалел
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Бойфренд посоветовал подруге избавиться от «пивного пуза» и пожалел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети затравили молодого человека, который рассказал возлюбленной о ее «проблемах» с лишним весом. Об этом она написала в Twitter.
Девушка по имени Шелби Джонсон (Shelby Johnson) страдала от недостатка массы тела. За несколько месяцев ей с трудом удалось поправиться до 55 килограммов, однако бойфренду не понравились изменения в теле подруги: он раскритиковал ее «пивное пузо».
Расстроенная словами своего молодого человека девушка опубликовала скриншот переписки в Twitter. Она рассказала о полной растерянности, потому что не ожидала услышать такие слова от любимого человека. Джонсон добавила, что весила столько же, когда начала встречаться с тем же парнем пять месяцев назад.
Твит быстро набрал популярность в социальной сети. Сотни пользователей Twitter поддержали Джонсон добрыми словами и советами: в частности, люди предложили ей расстаться с грубияном. «Он не заслуживает тебя, дорогая. Не нужно такого негатива вокруг. Ты выглядишь великолепно!» — заявили посетители соцсети. Другие назвали парня «гребаным идиотом» и «токсичной личностью».
Джонсон поблагодарила пользователей за «потрясающую» поддержку. Она пообещала расстаться с молодым человеком в ближайшее время.
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