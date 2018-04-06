Этот малыш спел колыбельную для птенца и стал звездой Сети

О дружбе малышей и животных снято бесчисленное количество роликов, которые пользуются огромной популярностью в интернете. И чем необычнее эта дружба, тем больше такие ролики привлекают внимание.

Милые видео с малышами и кошками или собаками нравились всем и всегда, но в последнее время на просторах Сети все больше появляется видео с животными, которых встретишь далеко не в каждом доме.

Так, в прошлый раз мы вам показали, какой крепкой и нежной бывает дружба между малышкой и свиньей. А сегодня мы вам предлагаем посмотреть видео о взаимоотношениях маленького мальчика и птенца.

Это трогательное видео появилось в интернете только в феврале, но сразу сильно полюбилось пользователям, поэтому многие паблики в социальных сетях разместили его на своих страницах.

В ролике маленький мальчик поет колыбельную своему новому другу — птенцу. Малыш нежно держит кроху в ладошках и старается убаюкать любимца. И такая забота кажется по нраву пернатому, он закрывает глаза и готовится ко сну.

В отношении мальчика к птице столько любви и заботы, что его мама, которая и сняла видео, просто не смогла не поделиться им со своими подписчиками.

Смотрите на самого трогательного поющего малыша и его нового друга!

Фото: Shutterstock.com