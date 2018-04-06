Названы самые интересные события в Нижегородской области за 5 апреля 

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 5 апреля, в четверг.
1. Нижегородские автобусы изменят свои маршруты в Пасху
Нижегородцев будут подвозить до Новогостригинского и Новосормовского кладбищ.
2. Ремонт дорог в Нижнем Новгороде стартует с 18 апреля
В городе отремонтируют 32 улицы.
3. Дополнительные электрички для дачников появятся в Нижегородской области
Пригородные поезда будут курсировать по выходным с 7 апреля.
4. Кубок мира FIFA прибудет в апреле в Нижний Новгород
В городе установят шатер, в котором раритет смогут увидеть все желающие.
5. Центр творческих индустрий откроют в Нижнем Новгороде
Создать новый культурный центр поручил глава региона Глеб Никитин.
6. Составлен план мероприятий по локализации нефтяных пятен на Волге в Нижнем Новгороде
План озвучило правительство Нижегородской области.