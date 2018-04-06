Названы самые интересные события в Нижегородской области за 5 апреля

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 5 апреля, в четверг.

1. Нижегородские автобусы изменят свои маршруты в Пасху

Нижегородцев будут подвозить до Новогостригинского и Новосормовского кладбищ.

2. Ремонт дорог в Нижнем Новгороде стартует с 18 апреля

В городе отремонтируют 32 улицы.

3. Дополнительные электрички для дачников появятся в Нижегородской области

Пригородные поезда будут курсировать по выходным с 7 апреля.

4. Кубок мира FIFA прибудет в апреле в Нижний Новгород

В городе установят шатер, в котором раритет смогут увидеть все желающие.

5. Центр творческих индустрий откроют в Нижнем Новгороде

Создать новый культурный центр поручил глава региона Глеб Никитин

6. Составлен план мероприятий по локализации нефтяных пятен на Волге в Нижнем Новгороде

План озвучило правительство Нижегородской области.