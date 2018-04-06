У красноярского Поезда здоровья появился свой интернет ресурс

Раздел состоит из четырёх страниц: «О поезде», «Специалисты», «График работы в 2018 году», «История создания». Там же опубликован график работы поезда — он облновляется ежемесячно, примерно за неделю до начала очередной поездки.

До сих пор о графике работы Поезда здоровья специалисты КрасЖД информировали администрации районов Красноярского края Хакасии , Иркутской и Кемеровской областей. А местные власти уже предупреждали жителей о прибытии медиков и обеспечивали доставку пациентов к месту работы медицинского состава. Однако жители отдаленных поселков сами попросили железнодорожников о создании интернет-ресурса: они информацию о работе консультационного центра нередко получали с опозданием. Теперь проблема решена.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» — совместный проект ОАО «РЖД» и Красноярского края, первый в России поезд здоровья. Он работает в системе ОМС, в статусе государственной поликлиники. За год поезд здоровья совершает десять двухнедельных командировок. Его вагоны — это оборудованные согласно современным требованиям врачебные и диагностические кабинеты. Прием пациентов ведется бесплатно.

Фото: пресс-служба КрасЖД