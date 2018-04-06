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Ярославцы вышли на пикет против московского мусора
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Ярославцы вышли на пикет против московского мусора 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Он состоялся в четверг, 5 апреля, на Советской площади, Инициатором пикета стал депутат областной думы и представитель фракции КПРФ Александр Воробьев. Он предложил встать с провакационными плакатами на расстоянии 50 метров друг от друга. «Ярославцам нужный чистый воздуха и вода», — гласили надписи.
Напомним, что волна негодования пошла в тот же день в социальных сетях. Александр Воробьев сфотографировал машины с московскими номерами возле полигона «Скоково». Водители признались, что везут столичный мусор. После в правительстве заявили, что московский подрядчик работает на улицах Ярославля, поэтому и машины — московские. Однако прозвучало это не слишком убедительно для ярославцев.
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