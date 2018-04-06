За травму на производстве осудят начальника

Фото с ресурса rostovgazeta.ru За травму на производстве придётся ответить. На скамье подсудимых — начальник участка муромского завода. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем причинение травм работнику производства. За это начальник может получить один год лишения свободы.

Напомним, 15 сентября прошлого года 42-летний работник предприятия получил серьёзную травму. Он проходил мимо одного из станков, не оснащённого специальным защитным экраном. В один миг из него вылетел кусок круга и попал прямо в плечо.

«Мужчина получил серьезные повреждения правого плеча, осложнившиеся травматической невропатией лучевого нерва и полной утратой функции кисти руки», — сообщает Следком.

При проверке выяснилось, что на предприятии есть защитные экраны, но их, почему-то, не использовали в работе. Начальник участка полностью признал свою вину.

К слову, руководство завода поддерживает семью пострадавшего и оплачивает его лечение в московских клиниках. Постепенно травмированная рука начинает функционировать.