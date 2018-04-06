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За травму на производстве осудят начальника
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За травму на производстве осудят начальника 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса rostovgazeta.ru  За травму на производстве придётся ответить. На скамье подсудимых — начальник участка муромского завода. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем причинение травм работнику производства. За это начальник может получить один год лишения свободы.
Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении начальника участка цеха № 1 «Муромского ремонтно-механического завода» 46-летнего Михаила Демина.
Напомним, 15 сентября прошлого года 42-летний работник предприятия получил серьёзную травму. Он проходил мимо одного из станков, не оснащённого специальным защитным экраном. В один миг из него вылетел кусок круга и попал прямо в плечо.
«Мужчина получил серьезные повреждения правого плеча, осложнившиеся травматической невропатией лучевого нерва и полной утратой функции кисти руки», — сообщает Следком.
При проверке выяснилось, что на предприятии есть защитные экраны, но их, почему-то, не использовали в работе. Начальник участка полностью признал свою вину.
К слову, руководство завода поддерживает семью пострадавшего и оплачивает его лечение в московских клиниках. Постепенно травмированная рука начинает функционировать.
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