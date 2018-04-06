Петербуржцы вышли на митинг против закрытия консульства США 

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», 5 апреля активисты общественных организаций «Весна» и «Открытая Россия» провели митинг против закрытия консульства США.
Ранее консульство располагалось на улице Фурштатской. До этого было закрыто консульство Великобритании.
«Американские друзья, ждем вас обратно», — гласила надпись на одном из плакатов активистов.
Прохожие не остались равнодушными — кто-то реагировал негативно, кто-то положительно.
Ранее активисты движения «Весна» сожгли чучело выборов. Во время сожжения молодые люди водили хороводы вокруг чучела и выкрикивали лозунги. Таким образом они выступают за честные выборы в России, пояснили активисты.
Фото: pixabay.com