Петербуржцы вышли на митинг против закрытия консульства США

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», 5 апреля активисты общественных организаций «Весна» и «Открытая Россия» провели митинг против закрытия консульства США

Ранее консульство располагалось на улице Фурштатской. До этого было закрыто консульство Великобритании

«Американские друзья, ждем вас обратно», — гласила надпись на одном из плакатов активистов.

Прохожие не остались равнодушными — кто-то реагировал негативно, кто-то положительно.

Ранее активисты движения «Весна» сожгли чучело выборов. Во время сожжения молодые люди водили хороводы вокруг чучела и выкрикивали лозунги. Таким образом они выступают за честные выборы в России , пояснили активисты.

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