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Петербуржцы вышли на митинг против закрытия консульства США
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Петербуржцы вышли на митинг против закрытия консульства США 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», 5 апреля активисты общественных организаций «Весна» и «Открытая Россия» провели митинг против закрытия консульства США.
Ранее консульство располагалось на улице Фурштатской. До этого было закрыто консульство Великобритании.
«Американские друзья, ждем вас обратно», — гласила надпись на одном из плакатов активистов.
Прохожие не остались равнодушными — кто-то реагировал негативно, кто-то положительно.
Ранее активисты движения «Весна» сожгли чучело выборов. Во время сожжения молодые люди водили хороводы вокруг чучела и выкрикивали лозунги. Таким образом они выступают за честные выборы в России, пояснили активисты.
Фото: pixabay.com
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