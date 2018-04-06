Молодёжь Удмуртии примет участие в форуме ПФО «iВолга-2018»

Ижевск. Удмуртия . Дан старт регистрации участников молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

В 2018 году «iВолга» пройдёт на Мастрюковских озерах с 26 июля по 4 августа. Планируется, что участниками форума станут не менее 2 000 талантливых ребят не только из регионов Приволжья, но и других федеральных округов России . Также ожидается приезд иностранных делегаций.

Отметим, что «iВолга» является самой посещаемой площадкой среди региональных форумов России. Регистрация на форум открыта до 21 мая на официальном сайте. Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может заполнить форму на сайте и предложить свой проект. Отбор участников будет проходить по всем тренинговым направлениям форума:

— «Наука и образование». Ожидается участие молодых учёных, аспирантов, учителей, координаторов проекта «Российское движение школьников».

— «Ты — предприниматель». Воплотить свои идеи смогут молодые инноваторы, предприниматели с бизнес-идеей и с реализуемым бизнесом.

— «Культурный БУМ!» — здесь ждут представителей культурных сообществ.

— «Поколение Добра» — предполагается, что в данной смене примут участие добровольцы, волонтёры Победы, волонтёры по различным направлениям.

— «Спортивная молодёжь — здоровая нация». К этой смене присоединятся тренеры по видам спорта, тренеры по месту жительства, спортивные менеджеры.

— «Политика». Это площадка для членов студенческого самоуправления, молодёжных совещательных структур, молодёжных крыльев политических партий, а также молодых председателей и управляющих общественных советов микрорайонов.

— «Патриот» — для руководителей и членов патриотических объединений.

— «МедиаВолна». В рамках этой смены журналистское и медийное мастерство участников развернётся на базе пресс-центра, который освещает деятельность форума. Здесь будут проходить практические занятия.

— «Лига труда» — новинка сезона. По планам, эта смена поделится на два внутритренинговых направления: «Студенческие отряды», «Работающая молодёжь». В первом направлении примут участие командиры, комиссары, методисты и мастера линейных штабов студенческих отрядов образовательных организаций ПФО. А во втором — представители крупнейших предприятий ПФО.

Подробная информация на официальном сайте мероприятия и на странице ВКонтакте.