Молодёжь Удмуртии примет участие в форуме ПФО «iВолга-2018» 

Ижевск. Удмуртия. Дан старт регистрации участников молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.
В 2018 году «iВолга» пройдёт на Мастрюковских озерах с 26 июля по 4 августа. Планируется, что участниками форума станут не менее 2 000 талантливых ребят не только из регионов Приволжья, но и других федеральных округов России. Также ожидается приезд иностранных делегаций.
Отметим, что «iВолга» является самой посещаемой площадкой среди региональных форумов России. Регистрация на форум открыта до 21 мая на официальном сайте. Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может заполнить форму на сайте и предложить свой проект. Отбор участников будет проходить по всем тренинговым направлениям форума:
— «Наука и образование». Ожидается участие молодых учёных, аспирантов, учителей, координаторов проекта «Российское движение школьников».
— «Ты — предприниматель». Воплотить свои идеи смогут молодые инноваторы, предприниматели с бизнес-идеей и с реализуемым бизнесом.
— «Культурный БУМ!» — здесь ждут представителей культурных сообществ.
— «Поколение Добра» — предполагается, что в данной смене примут участие добровольцы, волонтёры Победы, волонтёры по различным направлениям.
— «Спортивная молодёжь — здоровая нация». К этой смене присоединятся тренеры по видам спорта, тренеры по месту жительства, спортивные менеджеры.
— «Политика». Это площадка для членов студенческого самоуправления, молодёжных совещательных структур, молодёжных крыльев политических партий, а также молодых председателей и управляющих общественных советов микрорайонов.
— «Патриот» — для руководителей и членов патриотических объединений.
— «МедиаВолна». В рамках этой смены журналистское и медийное мастерство участников развернётся на базе пресс-центра, который освещает деятельность форума. Здесь будут проходить практические занятия.
— «Лига труда» — новинка сезона. По планам, эта смена поделится на два внутритренинговых направления: «Студенческие отряды», «Работающая молодёжь». В первом направлении примут участие командиры, комиссары, методисты и мастера линейных штабов студенческих отрядов образовательных организаций ПФО. А во втором — представители крупнейших предприятий ПФО.
Подробная информация на официальном сайте мероприятия и на странице ВКонтакте.