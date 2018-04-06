Молочная кухня Нижнего Новгорода выпустила новый продукт 

Молочная кухня Нижнего Новгорода выпустила новый поливитаминный продукт — настой из плодов шиповника. Продегустировать его можно будет 9 апреля, во Всемирный день здоровья, сообщает пресс-служба администрации города. «Новый продукт обладает полезными не только для детей, но и для взрослых свойствами, является противовоспалительным и регулирующим деятельность желудочно-кишечного тракта средством. Настой повышает общую сопротивляемость организма в борьбе с интоксикациями при некоторых заболеваниях, улучшает зрение, способствует повышению общего иммунитета», — рассказала начальник управления по труду и работе с населением Галина Гуренко. Все желающие смогут продегустировать поливитаминный напиток и получить рекомендации по его употреблению на раздатках по адресам: ул. Нижне-Печерская, д.2, ул. Заярская, д. 13, ул. Иванова, д.17, ул. Жукова, дю9, ул. Советская Армия, д.10б. Напомним, 5 марта мэр города Владимир Панов поручил продлить время работы раздатков, находящихся в шаговой доступности от новых микрорайонов.