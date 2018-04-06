В Новокузнецком районе открыли отремонтированный мост через Верхнюю Терсь

В Новокузнецком районе отремонтировали и открыли для движения мост через реку Верхняя Терсь.

Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса, ремонт моста в поселке Загадное проводился в три этапа. Последний был завершен зимой, в течение 1,5 месяцев местные жители имели сообщение с большой землей только через ледовую переправу. Однако, в конце марта переправа стала непригодной для использования из-за снеготаяния. Неделю жители оставались без автомобильного сообщения.

Власти обеспечили запас продуктов и медикаментов на время перерыва в сообщении с большой землей, однако не прекращали поставки в два магазина поселка и во время ремонта.