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В Новокузнецком районе открыли отремонтированный мост через Верхнюю Терсь
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В Новокузнецком районе открыли отремонтированный мост через Верхнюю Терсь 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецком районе отремонтировали и открыли для движения мост через реку Верхняя Терсь.
Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса, ремонт моста в поселке Загадное проводился в три этапа. Последний был завершен зимой, в течение 1,5 месяцев местные жители имели сообщение с большой землей только через ледовую переправу. Однако, в конце марта переправа стала непригодной для использования из-за снеготаяния. Неделю жители оставались без автомобильного сообщения.
Власти обеспечили запас продуктов и медикаментов на время перерыва в сообщении с большой землей, однако не прекращали поставки в два магазина поселка и во время ремонта.
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