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Свердловские клещи проснулись и начали нападать на людей
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Свердловские клещи проснулись и начали нападать на людей 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области 4 апреля зарегистрировано первое обращение к медикам из-за укуса клеща. Насекомое напало на человека на территории Нижнесергинского городского округа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Ожидается, что в 2018 году в лесах Среднего Урала будет больше клещей, переносящих опасный боррелиоз. При этом, предположительно, покусанных будет примерно столько же, сколько в прошлом году — около 29,6 тысячи человек — или чуть больше.
В ведомстве напоминают, что при обнаружении клеща необходимо срочно обратиться в ближайший травматологический пункт. При отсутствии такой возможности надо скорее удалить присосавшееся насекомое самостоятельно, а затем прийти к медработникам.
По данным федерального Роспотребнадзора, с начала года от укусов клещей по стране пострадали 450 человек, из которых около 220 — дети. Отмечается, что такой показатель — ниже среднего за последние несколько лет.
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