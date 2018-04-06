Свердловские клещи проснулись и начали нападать на людей

Свердловской области 4 апреля зарегистрировано первое обращение к медикам из-за укуса клеща. Насекомое напало на человека на территории Нижнесергинского городского округа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Ожидается, что в 2018 году в лесах Среднего Урала будет больше клещей, переносящих опасный боррелиоз. При этом, предположительно, покусанных будет примерно столько же, сколько в прошлом году — около 29,6 тысячи человек — или чуть больше.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении клеща необходимо срочно обратиться в ближайший травматологический пункт. При отсутствии такой возможности надо скорее удалить присосавшееся насекомое самостоятельно, а затем прийти к медработникам.

По данным федерального Роспотребнадзора, с начала года от укусов клещей по стране пострадали 450 человек, из которых около 220 — дети. Отмечается, что такой показатель — ниже среднего за последние несколько лет.