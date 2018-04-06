Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 5 на 6 апреля

Печальная судьба домашних животных семьи Скрипаль , последний звонок Долорес О’Риордан, новые рекорды на YouTube, опасения Никки Хейли и несколько научных открытий. Вечером 5 апреля стало известно о смерти детской писательницы, поэтессы и переводчицы Ирины Токмаковой Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о состоянии здоровья после того, как суд освободил его из-под стражи. МИД Великобритании направил российскому посольству ноту о состоянии Юлии Скрипаль, а российское посольство в ответ — запрос о состоянии здоровья домашних животных Скрипалей. Ответ получили уже из СМИ — Mirror выяснила, что стало с котом и морскими свинками в доме Скрипалей. Украинские СМИ рассказали о жизни «счастливой пенсионерки» из агитационного ролика Петра Порошенко Клип на песню Despacito снова бьет рекорды, преодолев барьер в 5 миллиардов просмотров на Youtube. В Сети появилась запись последнего телефонного звонка солистки The Cranberries. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что гарантий от проявления «российской агрессии» нет. Шотландские ученые выяснили, как вредный пластик попадает в организм человека, а канадские диетологи рассказали, почему макароны помогают худеть.