Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 5 на 6 апреля 

Печальная судьба домашних животных семьи Скрипаль, последний звонок Долорес О’Риордан, новые рекорды на YouTube, опасения Никки Хейли и несколько научных открытий.
Вечером 5 апреля стало известно о смерти детской писательницы, поэтессы и переводчицы Ирины Токмаковой.
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о состоянии здоровья после того, как суд освободил его из-под стражи.
МИД Великобритании направил российскому посольству ноту о состоянии Юлии Скрипаль, а российское посольство в ответ — запрос о состоянии здоровья домашних животных Скрипалей. Ответ получили уже из СМИ — Mirror выяснила, что стало с котом и морскими свинками в доме Скрипалей.
Украинские СМИ рассказали о жизни «счастливой пенсионерки» из агитационного ролика Петра Порошенко.
Клип на песню Despacito снова бьет рекорды, преодолев барьер в 5 миллиардов просмотров на Youtube.
В Сети появилась запись последнего телефонного звонка солистки The Cranberries.
Шотландские ученые выяснили, как вредный пластик попадает в организм человека, а канадские диетологи рассказали, почему макароны помогают худеть.