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52-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа
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52-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Все-таки возраст дает о себе знать.
Одна из самых знаменитых моделей, секс-символ 90-х до сих пор «находится в строю», снимаясь для модных журналов и блистая на светских вечеринках. И со стороны кажется, что время над ней не властно. Но, после селфи, на котором звезда предстала совершенно ненакрашенной, можно в этом усомниться.
Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)
5 Апр 2018 в 10:22 PDT  Кроуфорд на снимке сложно узнать: где же выразительные глаза и скулы, шикарные ресницы и брови? Хотя, надо признать, для своего возраста она выглядит очень даже неплохо: мелкие морщинки ничуть не портят модель. А то, что она не боится показать себя без прикрас всему миру, вызывает отдельное восхищение. Ведь большинство звезд в два раза моложе Синди, прежде, чем выложить любой снимок в социальные сети, пару часов обрабатывают его в фотошопе и накладывают с десяток фильтров.
Все-таки та самая «старая гвардия» манекенщиц и актрис — это что-то совершенно особенное! Наоми Кэмпбелл, например, несмотря на приближающееся 50-летие, снялась обнаженной для обложки журнала. 51-летняя Холли Берри топлес занимается йогой. А 60-летняя Шерон Стоун играет в кино 25-летнюю героиню, и выглядит на экране вполне достоверно!
Что же касается Кроуфорд, то она никогда не скрывала своих личных рецептов молодости. Уже более 25 лет Синди начинает утро с питательного крема, не ложится спать без ночной сыворотки, и не выходит из дома в солнечный день без средств с SPF. Она не большая любительница диет, зато почти каждое утро начинает с полезных смузи. И старается тренироваться 4−5 дней в неделю: кардио и силовые тренировки помогают модели оставаться в прекрасной форме.
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