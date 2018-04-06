Новый поставщик — новые «платёжки»

В связи со сменой гарантированного поставщика электроэнергии во Владимирской области изменятся и платёжные квитанции по данному ресурсу. Теперь они будут выглядеть немного иначе уже привычных «платёжек». Но, как заявил Вячеслав Ефимов гендиректор «Энергосбыта Волга», там будет «раскрыта» вся информация о потреблённом ресурсе, его стоимости и компании-поставщике.

Это далеко не единственное изменение, которое вступит в силу с приходом нового гарантированного поставщика электроэнергии.

«Совместно со специалистами «Владимирэнерго» завершается процесс передачи клиентской базы. Что это такое: Это передача всех дел, это передача показаний приборов учётов. Начальная точка отсчёта — 1 апреля. Юридические и физические лица начинают свою жизнь с апреля практически с нуля. Обращаем внимание, что вся история долгов и иных начислений будет как на ладони. Сразу будет видно, поскольку первого апреля показания приборов обнулились, как рассчитывается потреблённая энергия», — говорит Вячеслав Ефимов.

Что касается авансовых платежей, а ими, оказывается, тоже пользуются жители области, то тут ситуация чуть сложнее. Замгубернатора Лидия Смолина говорит, что долгое время вели диалог с экс-поставщиком относительно авансовых платежей, но в компании так и не придумали каким образом вести этот учёт. Поэтому людям необходимо будет обратиться с заявлением к бывшей снабжающей организации чтобы вернуть авансовые платежей. В случае если экс-поставщик электроэнергии не станет этого делать, то необходимо обращаться в суд, говорят чиновники.

К слову, квитанции за март абонентам надо будет оплатить по старым квитанциям от «Владимирэнерго». А вот за апрель платить будут уже новому поставщику по новым квитанциям. Практически весь март, говорит гендиректор, был посвящен работе с населением. Это сделано для того, чтобы осуществить переход от старого поставщика к новому максимально комфортным и незаметным для потребителей.

Поблагодарил Вячеслав Ефимов и сотрудников экс-поставшика, которые вели активную работу с населением. К слову, все рабочие, а это более 400 человек, безболезненно перейдут со старой компании-поставщика к новой. Договорённости уже достигнуты.

Стоит отметить, что про тарифную политику новая компания-поставщик пока умалчивает. Но свои «хотелки» они уже отправили в департамент цен и тарифов. Скажутся ли эти «хотелки» на населении области, узнаем лишь летом, когда состоится очередное заседание комиссии департамента цен и тарифов.