Врача, обвиняемого в смерти роженицы, осудят в Выксунском районе 

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, рано утром 13 января 2016 года в акушерское отделение Выксунской ЦРБ поступила 32-летняя роженица. Через два часа после ее поступления обвиняемый, являясь дежурным врачом, диагностировал у женщины начавшуюся асфиксию плода и перевел ее в операционную для проведения операции кесарева сечения.
В ходе операции плод мужского пола был извлечен мертвым. После выявления у роженицы обширного кровотечения операция была закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить. Затем женщину перевели в реанимацию, где спустя несколько часов она скончалась.
Свою вину врач не признал.
Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» направлено в суд.
Ранее сообщалось, что проверка по факту гибели роженицы проходит в Семенове.