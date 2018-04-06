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Акушера-гинеколога Выксунской ЦРБ будут судить за смерть роженицы
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Акушера-гинеколога Выксунской ЦРБ будут судить за смерть роженицы 

Vgoroden.ru 50 минут назад
Фото: В городе N
36-летний акушер-гинеколог Выксунской ЦРБ обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Скоро он предстанет перед судом. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК по Нижегородской области.
32-летняя женщина, ставшая жертвой врачебной ошибки, поступила в Выксунскую центральную больницу 13 января 2016 года. Спустя два часа врач диагностировал у роженицы начавшуюся асфиксию плода и назначил кесарево сечение. Однако плод был извлечен уже мертвым. В результате операции у женщины началось обширное кровотечение, и она была переведена в реанимацию. Через несколько часов роженица скончалась.
Следователи полагают, что врач-акушер не обеспечил должного контроля за внутриутробным состоянием плода, а также несвоевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели мальчика. При этом у роженицы не были ушиты два сосуда в области разрыва, что и стало причиной смерти.
Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело утвердил прокурор, и сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил разобраться с нарушениями в поликлинике поселка Мулино.
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