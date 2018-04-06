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СМИ назвали новое место производства газа «Новичок» в России
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СМИ назвали новое место производства газа «Новичок» в России 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом, как стало известно изданию, Великобритания уведомила своих партнёров на специальном брифинге, где Лондон обосновывал ответственность России за инцидент в Солсбери. Как говорится в статье, лаборатория в Шиханах аналогична британской лаборатории в Портон-Дауне, и в прошлом десятилетии использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли «Новичок» применяться для убийства.
Накануне британское издание Sun называло в качестве места производства отравляющего вещества лабораторию в московском районе Ясенево.
Говорит Москва: последние новости
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