Новости за ночь: Санкции против «правящей элиты» РФ объявят в пятницу 

СМИ: США в пятницу объявит новые санкции
Вашингтон может объявить о новых санкциях в пятницу, 6 апреля. Ограничительные меры будут приняты против некоторых российских политиков и бизнесменов, которые являются союзниками президента РФ Владимира Путина и относятся к «правящей элите», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Всех их обвиняют во вмешательстве в выборы главы США в 2016 году.
Юлия Скрипаль не приняла предложение от консульской помощи РФ
Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль пока не приняла предложение о консульской помощи от российского посольства. Об этом сообщили в МИД Великобритании. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ей передали российское предложение, она способна самостоятельно решить, стоит ли принимать помощь от России, сообщает Reuters. Напомним, 5 апреля Скрипаль сделала официальное заявление о состоянии здоровья.
В Минобороны рассказали, какую новую технику покажут на параде Победы
Новая военная техника появится на параде Победы 9 мая 2018 года. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, по брусчатке Красной площади впервые проедут боевые машины поддержки танков «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», «Тайфун-К» с колёсной формулой 4х4. Также в состав механизированного расчёта Росгвардии войдёт бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный корпусный автомобиль «Патруль» и бронированный автомобиль «Урал-432009», сообщает «Красная звезда».
СМИ назвали точное место производства «Новичка»
Разведка Великобритании уверена, что нервно-паралитическое средство «Новичок» было разработано под Саратовом, на военной научно-исследовательской базе города Шиханы. Такое заявление было сделано во время специального инструктивного совещания союзников Лондона, пишет The Times. Официально такие данные Великобритания не объявляла. Напомним, согласно мнению Лондона, веществом «Новичок» были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает «Газета.ру».