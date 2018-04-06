Новости за ночь: Санкции против «правящей элиты» РФ объявят в пятницу

СМИ: США в пятницу объявит новые санкции

Вашингтон может объявить о новых санкциях в пятницу, 6 апреля. Ограничительные меры будут приняты против некоторых российских политиков и бизнесменов, которые являются союзниками президента РФ Владимира Путина и относятся к «правящей элите», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Всех их обвиняют во вмешательстве в выборы главы США в 2016 году.

Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль пока не приняла предложение о консульской помощи от российского посольства. Об этом сообщили в МИД Великобритании. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве , ей передали российское предложение, она способна самостоятельно решить, стоит ли принимать помощь от России, сообщает Reuters . Напомним, 5 апреля Скрипаль сделала официальное заявление о состоянии здоровья.

Минобороны рассказали, какую новую технику покажут на параде Победы

Новая военная техника появится на параде Победы 9 мая 2018 года. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, по брусчатке Красной площади впервые проедут боевые машины поддержки танков «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», «Тайфун-К» с колёсной формулой 4х4. Также в состав механизированного расчёта Росгвардии войдёт бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный корпусный автомобиль «Патруль» и бронированный автомобиль «Урал-432009», сообщает «Красная звезда».

СМИ назвали точное место производства «Новичка»