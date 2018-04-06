Россияне стали реже жаловаться на медпомощь

В 2017 году количество жалоб на медпомощь уменьшилось почти на треть. Причина — введение института страховых представителей.

"За два года мы создали многотысячный отряд страховых представителей. Исполняемые ими функции вошли в новые правила работы страховых медицинских организаций" — цитирует ТАСС министра здравоохранения Веронику Скворцову . Отмечается, что количество обращений о видах, качестве и условиях предоставления медпомощи увеличилось более чем в два раза. Почти на 30 процентов увеличилось число обращений по телефону горячей линии.

На сегодняшний день свои функции выполняют более 8,9 тыс. специалистов — страховых представителей. В России организованы 215 региональных и 25 федеральных колл-центров.

С 2016 года в РФ начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС. Эти страховые представители первого уровня могут проконсультировать по любым вопросам организации и получения медицинской помощи по программам ОМС.

Ранее «СП» сообщала, что в государственную Думу РФ внесен законопроект, который предусматривает компенсацию 50 процентов затрат на платные медицинские операции. Проект поможет снизить коррупцию в медучреждениях. Ну и, конечно, у многих появится выбор: платно лечиться или нет.