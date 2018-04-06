В Пензе восстановят проезжую часть по улице Красносельская

Об этом местным жителям сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев . В минувший четверг, 5 апреля, в школе №10 глава администрации города встретился с жителями Железнодорожного района. Один из вопросов, волновавших пензенцев, касался ремонта городской улично-дорожной сети. В частности, речь зашла о восстановлении проезжей части дороги по улице Красносельская.

Градоначальник объяснил горожанам, что ремонт дорожного полотна от улицы Клары Цеткин до улицы Красносельской,36 планируется выполнить в ходе реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

«Также в рамках данного проекта будут отремонтированы и другие объекты улично-дорожной сети микрорайона. Постепенно мы все дороги приведем в нормативное состояние», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

На встрече жители Железнодорожного района также пожаловались на локальные подтопления вокруг новых домов на улицах Чапаева, Долгорукова и других.

«В настоящее время мы строим ливневую канализацию в этом микрорайоне, надеюсь, это решит проблему», — ответил глава администрации Пензы.