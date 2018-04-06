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В Пензе восстановят проезжую часть по улице Красносельская
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В Пензе восстановят проезжую часть по улице Красносельская 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Об этом местным жителям сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев. В минувший четверг, 5 апреля, в школе №10 глава администрации города встретился с жителями Железнодорожного района. Один из вопросов, волновавших пензенцев, касался ремонта городской улично-дорожной сети. В частности, речь зашла о восстановлении проезжей части дороги по улице Красносельская.
Градоначальник объяснил горожанам, что ремонт дорожного полотна от улицы Клары Цеткин до улицы Красносельской,36 планируется выполнить в ходе реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.
«Также в рамках данного проекта будут отремонтированы и другие объекты улично-дорожной сети микрорайона. Постепенно мы все дороги приведем в нормативное состояние», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
На встрече жители Железнодорожного района также пожаловались на локальные подтопления вокруг новых домов на улицах Чапаева, Долгорукова и других.
«В настоящее время мы строим ливневую канализацию в этом микрорайоне, надеюсь, это решит проблему», — ответил глава администрации Пензы.
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