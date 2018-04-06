Поисковые отряды нашли на территории Выборгского района 1043 останков бойцов в 2017 году

В выставочном зале « Выборг — город воинской славы» состоялось совещание с руководителями поисковых отрядов, которые работают на территории Ленинградской области

В мероприятии приняли участие представители администраций городских и сельских поселений района, военкомата, отдела молодежной политики, а также координатор поисковых отрядов Ленинградской области Герман Сакс.

Заведующий Выставочным залом «Выборг — город воинской славы» Владимир Быкачев рассказал, что в прошедшем году на территории муниципального образования «Выборгский район» вели работы 28 поисковых отрядов из Петербурга , Ленобласти других областей страны.

республику Северная Осетия-Алания. Церемонии захоронений прошли в ряде поселений Выборгского района. Останки двух красноармейцев переданы для захоронения родственникам в Грузию

В ходе совещания также обсудили планирование поисковых работ на 2018 год, благоустройство воинских захоронений, вопросы укрупнения воинских захоронений, обследования выявленных захоронений.