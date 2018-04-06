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Правительство утвердило новые правила оценки эффективности чиновников
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Правительство утвердило новые правила оценки эффективности чиновников 

Говорит Москва 1 час назад
Там говорится, что механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространён на руководителей МФЦ, в том числе на все госуслуги, которые оказываются в многофункциональном центре.
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