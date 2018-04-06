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Копейский машиностроительный завод загрязнял воздух
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Копейский машиностроительный завод загрязнял воздух 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне суд принял решение о приостановке эксплуатации оборудования литейного цеха АО «Копейский машиностроительный завод» (Челябинская область). С соответствующим иском в Копейский горсуд обратилось региональное управление Росприроднадзора. Ведомство в декабре 2017 года провело внеплановую проверку, во время которой были выявлены «факты нарушения природоохранного законодательства в части, касающейся охраны атмосферного воздуха». Предприятию и должностным лицам были выписаны штрафы на общую сумму 254 тыс. рублей. Кроме того, Росприроднадзор приостановил действие разрешения на выброс загрязняющих веществ завода.
Как писала «Русская планета», специалисты российской антивирусной компании «Доктор Веб» обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое атакует клиентов «Сбербанка» пользующихся мобильными устройствами Android. Вирусом успели заразиться свыше 60 тысяч смартфонов, а злоумышленники смогли похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов.
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