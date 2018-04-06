Правительство РФ ввело систему мотивации для сотрудников МФЦ для улучшения качества госуслуг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о совершенствовании системы оценки гражданами качества предоставления госуслуг. Об этом сообщает сайт правительства.

«В целях развития и совершенствования оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг вводится система мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов, руководителей и сотрудников МФЦ. Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространен на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ», — говорится в сообщении.

В частности, определены две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества предоставления услуг гражданами и результаты работы с отзывами, которые граждане оставляют на интернет-сайте «Ваш контроль». «Критерии, которые будут учитываться в отношении каждого конкретного должностного лица, будут определяться в соответствующих методических рекомендациях Минэкономразвития России в зависимости от степени их влияния на процесс оказания услуг», — отмечают в правительстве.

Документ подготовлен Минэкономразвития.