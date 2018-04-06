Кабмин утвердил меры мотивации для служащих организаций, предоставляющих госуслуги

"Вводится система мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или их региональных отделений, а также руководителей и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг", — отмечается в пояснительной записке.

Две основные составляющие системы мотивации — это результаты оценки качества предоставления услуг гражданами и результаты работы с отзывами, которые граждане оставляют на сайте «Ваш контроль».

Механизм оценки гражданами качества предоставления госуслуг распространяется на руководителей МФЦ и на все государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в МФЦ.