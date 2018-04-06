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Кабмин утвердил меры мотивации для служащих организаций, предоставляющих госуслуги
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Кабмин утвердил меры мотивации для служащих организаций, предоставляющих госуслуги 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах мотивации руководителей и служащих организаций, предоставляющих государственные услуги. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.
"Вводится система мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или их региональных отделений, а также руководителей и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг", — отмечается в пояснительной записке.
Две основные составляющие системы мотивации — это результаты оценки качества предоставления услуг гражданами и результаты работы с отзывами, которые граждане оставляют на сайте «Ваш контроль».
Механизм оценки гражданами качества предоставления госуслуг распространяется на руководителей МФЦ и на все государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в МФЦ.
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