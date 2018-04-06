Был ли у актрисы Ольги Чеховой роман с Гитлером и Сталиным 

Первая половина XX века ознаменовалась глобальным переделом мира, сопровождавшимся множеством войн и революций. Не удивительно, что в это смутное время особую роль стали играть разведчики. Одной из них стала легендарная актриса Ольга Чехова, которой приписывались романы, как со Сталиным, так и с Гитлером, вот только, сколько в этих слухах было правды?
Эмиграция или задание центра?
Талантливой актрисе, Ольге Чеховой, имевшей дворянское происхождение, в Советской России было неуютно, и женщина попросила разрешение на выезд. Ей его в 1922 году дали. Но предварительно провели беседу в ОГПУ, сообщив какие услуги для родины должна будет выполнять актриса за рубежом. Получив благословение спецслужб, Ольга Чехова покинула СССР и очень скоро стала одной из самых популярных на Западе актрис. Мировую славу ей принесла одна из ее первых картин «Замок Фогеленд». В это время к ней в Германию регулярно приезжают агенты ОГПУ для проведения консультаций и получения секретных данных добытых Ольгой Чеховой в аристократических кругах Германии. Рассказать актриса могла многое. [С-BLOCK] С Адольфом Гитлером ее познакомил Марин Борман. Оба руководителя Третьего Рейха крайне тепло и по дружески относились к русской актрисе. Как вспоминала сама Ольга Чехова, Гитлер всегда был с ней галантен, приглашал на спектакли и пытался ухаживать. Без ее участия не проходил практически ни один государственный прием в довоенное время. Поэтому слухи о романе Гитлера и Чеховой не беспочвенны. Как минимум платоническое влечение к ней со стороны фюрера было совершенно точно. Актриса также была хорошо знакома и много общалась в кулуарах пышных приемов с Гебельсом, Герингом и Гимлером. В руководстве Третьего Рейха не было человека, который бы не пытался приударить за Ольгой Чеховой за исключением Гиммлера. С ним у Чеховой сразу возникла взаимная неприязнь.
Амулет от фюрера
Тем временем началась Вторая мировая война и спецслужбы Германии вели активный поиск вражеских шпионов и разведчиков в своем стане. Попала под подозрение к ведомству Гиммлера и Ольга Чехова. Правда, арестовать ее было невозможно. Гитлер объявил ее государственной актрисой Германии и подарил личное фото с нежным посвящением. Этот амулет, прекрасно охранял женщину от любых посягательств извне. Ольга Чехова больше боялась за своего брата, выполнявшего функции связного, а также за князя Радзивилла советского нелегала. О том, что Ольга Чехова была русской разведчицей в логове врага, мир узнал из книги генерала П. А. Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950-е годы». Из мемуаров генерала следовало, что даже разрабатывался план устранения Гитлера с участием Ольги Чеховой и князя Радзивилла. Однако Сталин отменил проведение этой операции. Он опасался, что без Гитлера немцы пойдут на сепаратный мир с Западом и фашизм не будет уничтожен до конца. [С-BLOCK] Тем не менее, Гиммлер не сомневался в том, кем на самом деле является русская актриса. [С-BLOCK] В марте 1945-го он даже решился на ее арест, явившись брать русскую разведчицу лично. Но… застал у нее в гостях на утреннем кофе Гитлера, который был в бешенстве от визита эсесовцев в дом своей любимицы. Тем не менее, впоследствии Ольгу Чехову арестовали, но не немцы, а Смерш 1-го Белорусского фронта. Ее перевезли в Москву и поселили на конспиративной квартире. На допросы актрису вывози ночью. Когда она заявила тогдашнему руководителю советских спецслужб Абакумову, что всю войну работала на нашу разведку, он не поверил ей, или сделал вид, что не в курсе дел своих предшественников. Неизвестно, что дальше произошло с Ольгой Чеховой, если бы не звонок Берии, который в ультимативной форме потребовал отпустить актрису, сославшись на распоряжении свыше. Поступить оно могло только от И. В. Сталина. Возможно, отсюда и родились слухи об их возможной связи в первые послереволюционные годы. Женщина тут же вернулась в Германию, где жила в богатстве и роскоши до конца своей жизни.