В Лабытнанги общественники установят одиннадцать новых контейнеров для пластика

Лабытнанги предприниматель по заказу общественной организации изготовил емкости для сбора пластиковой тары. Деньги на эти цели общественникам выделил Фонд президентских грантов.

Проект «Всему свое место» был признан победителем второго в 2017 году конкурса по предоставлению грантов некоммерческому сектору.

Общественная организация «ЭкоМир-Лабытнанги» предложила закупить и установить 10 контейнеров для сбора пластика. Идея социального проекта настолько понравилась индивидуальному предпринимателю, что он решил в подарок изготовить еще один контейнер. Таким образом, уже в ближайшее время в городе появятся 11 новых баков для сбора ПЭТ. Отходы будут направляться на переработку, а значит, не будут загрязнять окружающую среду.

Где их разместить решают сами лабытнангцы. На интерактивном портале «Живем на Севере» сейчас проходит голосование за предложенные ранее места по установке контейнеров. До окончания голосования осталось несколько дней.

«Создание необходимых условий для организации раздельного сбора мусора с его последующей переработкой будет способствовать улучшению экологической обстановки на территории муниципалитета. Надеемся, что лабытнангцы активно подключатся к реализации нашей идеи», — рассказал председатель местной общественной организации «ЭкоМир-Лабытнанги» Никита Чубшвец.

Добавим, установка контейнеров — это лишь первая часть реализации проекта «Всему свое место». Общественники с помощью школьников и горожан старшего возраста намерены организовать массовую информационную работу, чтобы воспитать у жителей культуру обращения с отходами. Активисты «ЭкоМира» будут раздавать уже изготовленные информационные памятки, проведут классные часы в школах, организуют конкурс творческих работ из вторсырья. Венцом реализации проекта станет конкурс по сбору макулатуры и пластика, победители которого получат гироскутер.